Dugang suporta sa mga atleta Pinoy

Nisaad si Pres. Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr. niadtong Miyerkules, Agusto 7, 2024, nga suportahan ang mga atleta Pilipino human sa doble nga kadaugan sa bulawan nga medalya sa Pilipinong gymnast nga si Carlos Yulo sa 2024 Paris Olympics.

Sa usa ka interbyu uban sa mga tigbalita sa Pampanga, giingon ni Marcos nga mohatag og dugang suporta gikan sa gobyerno aron madasig ang daghang atleta nga mahimong mga kampiyon ug makahakot og mas daghang medalya para sa nasod.

“That is really I think a more significant effort and that’s why I will ask Caloy Yulo kung ano ba talaga sa palagay niya, ano pang pwedeng gawin ng pamahalaan para dumami ang ating medalists,” matod n Marcos.

Si Yulo makadawat ug P20 milyones nga walay buhis nga insentibo gikan sa gobyerno tungod sa iyang sunodsunod nga kadaugan, dugang pa sa ubang mga grant nga naglakip sa usa ka multi-milyones nga kantidad nga condominium gikan sa mga pribado nga kompanya.

Ang Megaworld Corporation nag-saad nga ihatag kang Yulo ang usa ka P32 milyones nga fully furnished condominium sa Bonifacio Global City sa Taguig City, ug usa ka P3 milyones nga cash incentive.

Ang House of Representatives ug ang Bounty Fresh com­pany maghatag usab kang Yulo ug P3 milyones ma­tag-usa, samtang ang SM Group nag-saad ug P1 milyones nga kantidad sa SM retail products. / TPM / SunStar Philippines