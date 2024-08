Dugang umaabot job fairs sa LLC

Dakong kahigayonan sa pagpangita og trabaho sa Lapu-Lapu City tungod sa daghang mosunod nga job fairs ang ipahigayon.

Human sa job fair niadtong Hulyo 26, 2024 sa Gaisano Grand Mall ug Mactan sa siyudad sa Lapu-Lapu, adunay tibuok 392 nga narehistrong aplikante, ug 86 sa ila ang gidawat didto mismo.

Si Kim Francisco, ang pa­ngulo sa Public Employment Service Office (Peso) sa dakbayan, niingon sa SunStar Cebu sa usa ka panag-istorya niadtong Lunes nga adunay lima ka umaabot nga job fairs gikan sa Agusto hangtod Nobiyembre.

“Our employment facilitation programs are intensified; almost every month we are conducting job fairs,” matod ni Francisco.

Tulo ka barangay job fairs ang pagahimuon sa mga Barangay Pajac niadtong Agusto 3, Agus ug Canjulao, Oktubre 18 ug Nobiyembre 29.

Ang duha ka job fairs pagahimuon sa Gaisano Grand Plaza Mactan sa Septiyembre 20 ug sa Outlets Pueblo Verde sa Nobiyembre 8.

Si Francisco niingon nga ang mga industriya nga mosalmot sa job fairs kasagaran business process outsour­cing companies, supermarkets o malls, manpower agencies, cell phone accessories ug mga boutique sama sa sports brands.

Apil usab ang manufactu­ring para sa sanitation care products, logistics, financing ug production ug manufactu­ring companies.

Gawas sa mga binuwang job fairs, ang Peso usab nagahimo og adlaw-adlaw nga espisyal nga recruitment activities sa ilang opisina sa M.L. Quezon National Highway, Lapu-Lapu City Hall Compound, Barangay Pusok.

“Everyday, we conduct special recruitment activities in our office where we do interviews. At the same time, we do job posting on our official Facebook page where applicants can directly apply to the company,” matod ni Francisco.

KAKULANGAN

Bisan pa nga ang bag-ohay nga job fair sa Hulyo 26, na­kab-ot ang 22 porsyento sa 16 porsyento nga hired on the spot target rate nga gitakda sa Department of Labor and Employment, si Francisco miingon nga adunay 2,742 ka bakanteng posisyon.

Si Francisco niingon nga ang mga kwalipikasyon gisusi base sa mga aspeto sama sa kasinatian sa aplikante, certifications, edukasyonal nga background, ug pagtuman sa mga kinahanglanon sa edad.

“Usahay ang mga kwalipi­kasyon sa job seekers dili a­­ngay sa tanang job offers. Ang uban senior high school graduates, mao nga dili gyud sila kwalipikado para sa ubang mga kompaniya.

Aduna usab requirement sa edad para sa trabaho, nangita og mga batan-on ug aktibong aplikante.

Mao kana ang mga reyalidad sa sitwasyon,” matod ni Francisco.

Apan, iyang giingon nga ang City Government naghatag og training alang sa pag-upskill pinaagi sa Technical Education and Skills Development Authority ug libre nga tertiary education nga gitanyag sa Lapu-Lapu City College.

Si Francisco usab nakaila nga sa pag-abot sa teknolohiya, ang mga interesado nga aplikante adunay kapilian nga maghimo og online tran­sactions imbis nga moanha sa job fairs.

“Daghan na kaayo og kapi­lian, dili sama sa job fairs nga magpugos ta sa pag-aplikar personal, pero mas maayo gyud nga makita personally ang employer. Daghan na kaayo og kapilian ang job seekers karon,” ingon ni Francisco.

Si Francisco nagpunting usab sa kamahinungdanon sa pagtukod sa may kalabutan nga work experience ug pag-develop sa foundational skills sa leadership, technology, ug communication.

Gihangyo niya ang job seekers nga mag-andam pinaagi sa pag-secure og biodata, resume, work ug training certi­ficates kon available, ug go­vernment-issued identification cards ug numbers alang sa umaabot nga job fairs.

Ang Peso nakahimo og lima ka job fairs karong tuiga nga nagsugod sa Pebrero hangtod sa pinakaulahi sa Hulyo. / DPC