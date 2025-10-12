Dugang volunteers nga mo-repack og relief goods gikinahanglan sa DSWD

Nanginahanglan ang Department of Social Welfare and Development sa Central Visayas (DSWD)-7 og dugang mga volunteers aron motabang sa pagputos sa family food packs didto sa Visayas Disaster Resource Center sa Barangay Tingub, Mandaue City, para sa nagpadayon nga relief operations sa mga pamilyang naigo sa linog.
Sa usa ka pamahayag gikan sa DSWD-7 website niadtong Sabado, Oktubre 11, 2025, si DSWD 7 Director Shalaine Marie Lucero nagkanayon nga daku og ikatabang ang mga volunteer sa daling pagtubag sa ahensya sa mga nanginahanglan.
Gikan sa Oktubre 2 hangtod Oktubre 10, moabot sa 1,689 ka volunteers ang miapil sa pag-repack, gikan sa mga eskwelahan, pribadong organisasyon, relihiyosong grupo, ahensya sa gobyerno, ug mga opisina sa barangay, uban sa mga kawani sa DSWD.
“Mag-uban ta sa pagtinabangay sa mga nanginahanglan. Help us ensure that no one is left behind, tungod kay Bawat Buhay Mahalaga sa DSWD,” matud ni Lucero. Ang matag family food pack adunay bugas, de lata nga pagkaon, kape, ug cereal o chocolate drink—igo nga makasustiner sa usa ka pamilya sulod sa duha ngadto sa tulo ka adlaw. / CDF