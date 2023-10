Dugangan og enforcers ang gawas sa CSBT

Ang Traffic Management Committee (TMC) sa Dakbayan sa Sugbo nagplano nga magbutang og dugang enforcers duol sa Cebu South Bus Terminal (CSBT) aron masikop ang mga drayber sa bus nga mag-illegal loading ug unloading duol sa terminal.

Niadtong Oktubre 17, 2023, usa ka empleyado sa Dept. of Education (DepEd) ang nakabsan sa kinabuhi human nadasmagan sa usa ka pasaheroang minibus gawas sa CSBT mga alas 6 sa gabii.

Ang biktima gikataho’ng naghulat sa gawas sa CSBT og bus nga iyang masakyan paingon sa iyang lungsod sa Barili dihang nahitabo ang insidente.

Si Konsehal Rey Gealon, TMC chairman, nitug-an sa SunStar Cebu sa Biyernes, Oktubre 20, nga ang traffic enforcers dili lang modumala sa dagan sa trapiko kon dili modakop sa mga operator nga mopahunong sa dagan sa trapiko duol sa CSBT tungod sa pagpasakay og mga pasahero.

Si Gealon niingon nga ang hinungdan sa maong disgrasya mao nga ang mga bus sulod sa south bus terminal sagad mopasakay og mga pasahero kon anaa na sila sa gawas sa terminal sanglit gidili ang overloading sulod sa terminal.

“Kini kuno nag ilogay og pasahero. Pag ilugay sa pasahero nahulog si Sir,” matod ni Gealon.

Matod pa niya nga human sa convergence meeting sa TMC tali kang Cebu City Mayor Michael Rama ug sa Cebu City Transportation Office (CCTO) niadtong Oktubre 20, ang direktiba sa mayor mao ang pagpabalik sa kahapsay sa mga karsada.

“If it means that we will not let them pass through Barangay Bulacao, instead only through SRP, and loading and unloading of passengers will just be there as well, we will enforce it.” matod ni Gealon isip posible nga solution.

Si Carmen Quijano, pangulo sa CSBT, nagkanayon sa pakighinabi sa SunStar Cebu, nga bisan pa sa gipangayo sa mga bus driver ug operators sa pagpaayo sa terminal ug sa pagkab-ot sa maong mga panginahanglan, nagpadayon ang illegal loading ug unloading. / RJM