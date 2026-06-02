Dugong Pinoy moalisngaw sa NBA Finals

Nagpabilin pa man tuod nga usa ka damgo nga adunay lumad nga Pinoy nga makaduwa sa National Basketball Association (NBA) apan sa 2026 NBA Finals, nga sugdan karong Huwebes, Hunyo 4, 2026 (PH time), moalisngaw og maayo ang dugong Pinoy.
Kini gumikan sa presensya sa duha ka Fil-Ams nga sila si Jordan Clarkson sa New York Knicks ug Dylan Harper sa San Antonio Spurs.
Tungod niini, mas daghang mga Pinoy sa US ang gilaumang makigpunsisok sa duha ka venues sa mga duwa sa series.
Si Clarkson mokombati sa finals sa ikaduhang higayon diin una niya kining nasinati niadtong 2018 dihang nagduwa pa siya sa Cleveland Cavaliers, nga gibutlogan, 4-0, sa Golden State Warriors niadtong higayuna.
Sa iyang bahin, ang 2025 No. 2 overall pick nga si Harper nakasulod dayon sa finals sa iyang rookie season.
Ang dugong Pinoy ni Clarkson nagagikan sa Bacolor, Pampanga samtang ang kang Harper nagagikan sa Bataan.
Si Clarkson nag-average og 8.6 puntos, 1.8 rebounds, ug 1.3 assists sa regular season samtang si Harper nag-average og 11.8 puntos, 3.4 rebounds, ug 3.9 assists. / ESL