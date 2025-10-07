Duha ka Bohol-based JVPRG runners, midaog sa Pink Run 2025 sa Bohol

Bisan layo sa ilang base sa Cebu, duha ka sakop sa John Velez Photography Running Group (JVPRG) nga usa ka Cebu-based running team, ang nipakita sa tinuod nga kadasig ug determinasyon sa pagrepresenta sa ilang grupo sa Pink Run 2025 nga gipahigayon niadtong Dominggo, Oktubre 5, 2025, sa Dakbayan sa Tagbilaran, Bohol.
Ang Pink Run 2025 usa ka charity running event ug awareness campaign batok sa breast cancer nga gimugna aron pagtabang ug pag-awhag sa katawhan nga mosuporta sa mga pasyente nga nag-atubang sa maong sakit.
Niadtong maong kalihukan, si Arch. Denise Dagdayan nakadaog isip Champion sa 10K Female Category, samtang si Clyde Guatno nakakuha sa ikatulong puwesto sa parehas nga kategorya.
Samtang ang uban nilang teammates sa JVPRG aktibo sab sa IBP Cebu Run sa samang adlaw, kining duha ka Bohol-based runners naningkamot nga madala gihapon ang dungog sa ilang team ug malampuson kini nga nabuhat.
Ang kalampusan ni Dagdayan ug Guatno mas nakapabilib tungod kay sila mga busy professionals. Si Dagdayan usa ka Architect, Assistant Events Coordinator, ug nagkuha og education units aron makab-ot ang LPT, samtang si Guatno padayon sa iyang propesyonal nga buluhaton sa Bohol.
Ang ilang kadaugan usa ka garbo sa tibuok JVPRG team nga nagpamatuod nga pinaagi sa disiplina ug determinasyon, dili babag ang distansya ug ka-busy sa pagkab-ot sa kalampusan ug pagtabang sa uban. / BJC