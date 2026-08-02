Duha ka drug personalities dakpan sa CCPO

Tulo ka mga drug personality nga nalakip sa listahan sa Philippine National Police (PNP) isip high value individual ang nadakpan atol sa dungan nga anti-criminality and law enforcement operation sa Cebu City Police Office (CCPO) niadtong Biyernes ug Sabado, Hulyo 31, 2026 ug Agusto 1, 2026 ug nakuhaan og balor P103,904 nga illegal nga drugas.
Ang mga personnel sa station drug enforcement team sa Inayawan Police Station sa pagpangulo ni Police Captain Troy John Lalamunan sa pakig alayon sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 nilusad og buy bust sa Sitio Ubos Pundok ug Sitiyo Kauswagan, Barangay Basak Pardo sa dakbayan sa Sugbo.
Ang unang operasyon gipahigayon sa Sitiyo Ubos Pundok, nga mi resulta sa pagka sikop sa drug suspect nga nakuhaan og mga pinakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 5.16 grams nga dunay kantidad nga P35,088.00.
Pila ka gutlo laing drug personality ang nadakpan sa Sitiyo Kauswagan nga nakuhaan og 5.12 grams nga mo balor sa P34,816.00. Samtang ang Mabolo Police Station sa pagpangulo ni Police Major Thom Taghoy, nakasikop usab og laing high value target nga drug personality sa Barangay Luz niadtong Biyernes sa gabii ug nakuhaan og lima ka gramo nga dunay standard drug price nga P34,000.00.
Ang tulo ka mga suspetsado ang gipang kustodiya na sa Inayawan ug Mabolo Police Station ug gitakdang pasakaan na og kaso sa kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165. / AYB