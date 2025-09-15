Duha ka lalaki ‘gi-salvage’

Napalgan’g patay sa managlahing dapit sa Sugbo ang duha ka lalaki niadtong Dominggo, Septiyembre 14, ug Lunes, Septiyembre 15, 2025.
Ang labing uwahi nga napalgan niadtong alas 3:30 sa kadlawon, Lunes, Septiyembre 15, 2025, adunay samad pinusilan sa lawas.
Una nang nanawag ang konsehal sa Manipis sa kapulisan sa siyudad sa Talisay aron ipahibalo nga adunay tawo nga nag buy-od daplin sa karsada nga wala nay kinabuhi.
Mohimo og backtracking ang mga imbestigador sa Inayawan uban sa Talisay
City Police Station aron pagsuta kon kinsa ang nagdala sa mga biktima sa maong mga dapit.
Samtang laing lawas sa lalaki nakit-an sa Sityo Antuanga, Barangay Quiot, Siyudad sa Sugbo sa alas 4:51 sa hapon, Dominggo, Septiyembre 14, 2025.
Nakit-an ang biktima nga nag-ubo nga adunay mga samad pinusilan sa likod, bun-og sa nawong ug mga basiyo sa bala sa wala pa matino nga kalibre sa armas.
Apan walay bisan usa sa dapit nga nakaila sa maong tawo.
Ang timailhan lang sa maong lalaki mao ang tattoo sa dughan niini nga dunay pangalan nga Rhemhar Tabura, lakip na sa iyang walang paa.
Si Police Captain Charisma Gonzales, ang information officer sa Cebu City Police Office (CCPO), nga nakadawat na lang og tawag sa telepono ang Inayawan Police Station 7 labot sa napalgan nga patay nga lawas.
Matod ni Gonzales nga usa sa pagtuo sa mga imbestigador nga posible sa laing lugar gipatay ang biktima tungod kay walay daghang dugo ang makita sa dapit.
Subay niini, nakig-alayon ang CCPO sa Talisay City Police Station basin ang biktima sa Quiot dunay koneksyon sa napalgan sab nga patay nga lawas sa Purok Bamboo, Sityo Campo 5, Barangay Manipis, Dakbayan sa Talisay. / AYB