Duha ka lalaki nakuhaa'g shabu atol sa foot patrol; nasikop

Nasikop sa mga operatiba sa Mambaling Police Station ang duha ka lalaki nga giingong nagbitbit og shabu atol sa foot patrol pasado alas 6:04 sa gabii niadtong Oktubre 6, 2026, sa Ybañez Compound, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo.
Giila ang mga dinakpan sa alyas nga Efren, 40, taga Barangay Canduman, Mandaue City; ug Arvin John, 45, residente sa Barangay Dumlog, Siyudad sa Talisay.
Narekober kang Efren ang gibanabanang 0.15 gramos nga shabu nga nagkantidad og P1,020, samtang 0.10 gramos nga nagkantidad og P680 ang nakuha kang Arvin John.
Sa kinatibuk-an, nikabat sa 0.25 gramos ang nakumpiskang shabu nga gibanabanang nagkantidad og P1,700.
Gipangulohan ni Police Major Arnel Ancheta, station commander sa Police Station 11, ang foot patrol isip kabahin sa kampanya batok sa ilegal nga mga kalihukan ug alang sa pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay sa ilang hurisdiksiyon.
Gikustodiya sa kapulisan
ang duha ka suspek ug atubangon nila ang kasong paglapas sa Section 11, Article II sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002). /ABC