Duha ka LPA nasigpatan

Duha ka mga low pressure areas (LPAs) ang kasamtangang gi-monitor sulod ug gawas sa Philippine Area of Responsibility (PAR) sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa) sa Huwebes, Hulyo 30, 2026.
Hinuon, gilauman nga ang maong weather systems dili mahimong tropical depressions sulod sa sunod nga 24 oras.
Ang Pagasa nagkanayon nga dunay usa ka LPA nga nasigpatan sa baybayon sa Nasugbu, Batangas.
Maoy hinungdan sa sagunson nga dag-om ang kalangitan nga masinati sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, ug Metro Manila.
Apan posible’ng mahilis sa mosunod nga adlaw.
Samtang, ang laing LPA nga nasigpatan gawas sa PAR, dunay gilay-on nga 1,615 kilometros sa sidlakan sa Eastern Visayas sa alas 3 sa kaadlawon sa Huwebes, Hulyo 30.
Sa kasamtangan, generally fair ang kahimtang sa panahon sa Visayas ug Mindanao gawas lang sa posibleng localized thunderstorms o mga pag-uwan nga masinati.
Subay niini, wala hinuoy giluwatan nga gale warnings sa kadagatan sa Visayas ug sa ubang bahin sa nasod.
Padayon nga giawhag sa Pagasa ang mga residente sa Sugbo nga magmatngon ug mangandam sa mga posibleng pag-usab-usab sa kahimtang sa panahon.
Sa milabay nga mga adlaw nasinati sa Sugbo ang sagunson nga pag-uwan hinungdan sa halapad nga pagbaha nga nasinati sa mga kadalanan. / ANV