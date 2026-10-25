Duha ka Pinay magkuyog sa Pan Pacific Open

Makigpares ang Pinay tennis star nga si Alex Eala sa Fil-Am star nga si Desirae Krawczyk sa doubles tournament sa Pan Pacific Open, diin subhan nila ang ilang kampanya batok sa mga taga-Asya.
Sangkaon ni Eala ug Krawczyk ang tandem ni Hao-Ching Chan sa Chinese Taipei ug Miyu Kato sa Japan sa Round of 16.
Si Krawczyk, nga adunay dugo nga Pilipino sa habig sa iyang inahan, usa na sa beterano nga doubles player sa WTA Tour.
Ang 32-anyos nga tennis star nakalangkat na ug 13 ka doubles titles ug kasamtangang ika-32 sa world ranking. Ang iyang pinakataas nga ranking nga naabot mao ang No. 7 Agosto 2024. / RSC