Nagpakasal pinaagi sa tradisyonal nga military wedding ang duha ka reservist sa 1901st Ready Reserved Infantry Brigade (RRIBde) niadtong Nobiyembre 21, 2026, sa Santo Niño Mohon Parish sa Dakbayan sa Talisay, Cebu.
Ang mga nagpakasal mao sila si Sgt. Mark Pogoy PA (Res), S3 Operations NCO, ug Cpl. Jeane May Pogoy PA (Res), S1 NCO Clerk.
Ang seremonyas gipangunahan ni Rev. Fr. Ariel A. Panimdim, OSA, usa ka pareng Agustino, ug gitambungan sa ilang mga kaubang reservist ug mga higala gikan sa 1901st RRIBde.
Kabahin sa tradisyonal nga military wedding ang paghatag og honor guard alang sa magtiayon. Nitambong isip mga principal sponsor sila si Pfc. Peter Ewayan PA (Res) ug iyang kapikas, Pfc. Vicente Santito PA (Res) ug iyang kapikas, Pfc. Jennifer Harville PA (Res), Sgt. Sansin Dio PA (Res), ug uban sa mga suod nga higala ni Sgt. Pogoy.
Nagsilbing honor guard sila si Sgt. Benjie Penton PA (Res), Sgt. Fred Abella PA (Res), Pvt. Mark Angelo Sebal PA (Res), Pvt. Ken Lanzaderas PA (Res), Pvt. John Marco Labaya PA (Res), Pvt. John Paul Yballe, ug Sgt. Sigue PA (Res).
Nisalmot sab si Pvt. Jelamae Sadio PA (Res) isip unit photographer aron madokumento ang maong espesyal nga okasyon.
Human sa seremonyas sa simbahan, nipadayon ang magtiayon, ilang pamilya, ug mga bisita sa salo-salo nga gihimo sa Kalina Events Center sa Poblacion, Talisay City.
Gipahayag sa 1901st RRIBde ug 7RCDG ang ilang pahalipay ug maayong panghinaot alang sa magtiayon, lakip ang panghinaot nga magmalungtaron, malipayon, ug mabungahon ang ilang kaminyuon uban sa ilang umaabot nga pamilya.
Malipayon ug mabungahong kaminyuon, Sgt. Mark ug Cpl. Jeane May! / TAMPO / Sinulat ni Sgt. Sansin G. Dio, CE-AO40109 PA (Res), S1 Admin NCO, 1901st RRIBde, 7RCDG, RESCOM, PA