Dul-an 20 mil ka trabaho itanyag sa Capitol job fair

Dul-an 20 mil ka mga bakanteng trabaho alang sa lokal ug gawas sa nasod ang mahimong aplayan sa duha ka adlaw nga job fair nga giorganisar sa Provincial Employment Services Office (Peso) ug sa Cebu People’s Action Center (CPAC).
Sa usa ka interview niadtong Biyernes, Pebrero 20, 2026, si Peso Alternative Employment Officer Josephine Tonilon niingon nga kini nga kalihukan mao ang una sa upat ka job fair nga gikatakda karong tuiga.
Adto kini ipahigayon sa Cebu Provincial Capitol, diin ang recruitment alang sa gawas sa nasod nga nagtanyag og dulan 10 mil ka mga bakante’ng posisyon pagahimuon karong Sabado, Pebrero 21.
Kadaghanan sa mga trabaho sa gawas sa nasod naglakip sa mga posisyon nga may kalabutan sa turismo ug mga skilled workers nga ipadala sa Dubai ug Kuwait.
Ang recruitment alang sa lokal nga trabaho mosunod sa Dominggo, Pebrero 22, diin duna usab hapit 10,000 ka mga bakante’ng posisyon ang itanyag.
Giasoy ni Tonilon nga sukad nilingkod si Gobernador Pamela Baricuatro niadtong Hunyo 2025, kini na ang ikaduhang job fair nga gipahigayon ubos sa iyang administrasyon.
Sa niaging job fair nga gihimo niadtong Oktubre 2025, kapin sa 600 ka mga aplikante ang nadawat dayon sa lokal nga mga posisyon, samtang kapin sa 200 ang nakakuha og trabaho sa gawas sa nasod.