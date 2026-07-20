Dul-an 200 gidakop sa operasyon sa Sugbo

Dul-an sa duha ka gatos ka mga tawo ang nangadakpan sa lainlaing krimen ug kapin sa 3,000 ka mga indibidwal ang gipangtiketan tungod sa paglapas sa lokal nga ordinansa sa ilang tagsa-tagsa ka lugar atol sa usa ka semana nga operasyon sa kapulisan gikan sa Hulyo 13 hangtod 19, 2026.
Sa kampanya sa Cebu Police Provincial Office batok ilegal nga drugas, nakalusad sila og 60 ka operasyon nga niresulta sa pagkasikop sa 78 ka drug personalities.
Nakasakmit sab ang kapulisan og 159.51 gramos sa gituohang shabu nga dunay balor nga P1,084,668.
Samtang sa ilang paggukod sa mga pinangita sa balaod, 52 ang nasikop atol sa 52 ka operasyon.
Nakakompiska sab sila og 26 ka armas nga walay lisensya.
Sa ilang paggukod sa ilegal nga sugal, 47 ka mga indibidwal ang nadakpan, samtang P9,318 nga kuwarta sa sugal ang nasakmit atol sa 23 ka operasyon.
Gipahibalo sab sa CPPO nga nakatala sila og 3,171 ka mga malapason sa nagkalainlaing lokal nga ordinansa.
Gidayeg ni Police Colonel Abubakar Mangelen Jr., ang hepe sa CPPO, ang iyang mga sakop subay sa nakab-ot niini nga kalampusan sa ilang dungan nga anti-criminality operations. / AYB