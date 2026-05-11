Dul-an 200 ka tawo sikop sa kampanya batok kriminalidad

Bisan pa man sa hugot nga seguridad alang sa 48th Asean Leaders Summit 2026, wala moluag ang Cebu City Police Office (CCPO) sa ilang kampanya batok sa kriminalidad human nila madakpan ang kinatibuk-ang 193 ka mga indibidwal gikan sa Mayo 1 hangtod 10, 2026.
Base sa datos nga gipagawas sa CCPO, nagmalampuson ang ilang operasyon sa nagkalainlaing aspeto sa pagsugpo sa krimen. Nakahimo ang kapulisan og 90 ka operasyon nga niresulta sa pagkasikop sa 90 ka drug personalities.
Nakuha gikan kanila ang 183.36 gramos sa gituohang shabu nga adunay banabana nga balor nga P1.2 milyon.
Sa kampanya batok ilegal nga sugal ug armas, nakahimo ang kapulisan og 41 ka operasyon diin 76 ka sugarol ang nadakpan ug nakuhaan og P10,282 nga kuwarta, samtang 14 sab ka armas ang nakumpiska ug 14 ka suspetsado ang nasikop.
Gipakusgan sab ang paggukod sa mga pinangita sa balaod diin 13 ka wanted persons ang nasikop pinaagi sa pending warrants of arrest.
Gawas niini, sa pakig-alayon sa mga kawani sa City Hall, ang CCPO nakaisyu og 1,339 ka citation tickets ngadto sa mga nakalapas sa nagkalain-laing ordinansa sa dakbayan.
Matod ni Police Colonel George Ylanan, hepe sa CCPO, nga ang ilang subsob nga operasyon maoy hinungdan nga walay natala nga bisan unsang untoward incident.
Iyang gipasabot nga bisan pa man og nakatutok ang kadaghanan sa iyang mga sakop sa Dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa summit, wala nila pasagdi ang ilang katungdanan sa pagpanalipod sa Dakbayan sa Sugbo batok sa mga kriminal. / AYB