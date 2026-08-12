Superbalita Cebu

Dul-an 3 mil ka habal-habal driver nakadawat og fuel assistance, bugas

Dul-an 3 mil ka habal-habal driver nakadawat og fuel assistance, bugas
TALIWALA SA KRISIS SA LANA: Gipangulohan ni Gov. Pamela Baricuatro ang pagpang-apudapod og P3,000 nga fuel cash assistance ug 10 ka kilo nga bugas ngadto sa mga habal-habal driver gikan sa lungsod sa Liloan ug Compostela. / HULAGWAY GIKAN SA CEBU PROVINCE
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Moabot sa 2,848 ka mga habal-habal driver sa mga lungsod sa Liloan ug Compostela ang nakadawat na sa fuel cash assistance ug tag 10 ka kilo nga bugas.

Ang unang batch nga nakadawat og tag P3,000 nga cash assistance gilangkoban sa 1,500 ka mga drayber gikan sa Liloan ug 1,348 gikan sa

Compostela.

Kini nga mga paningkamot kabahin sa Emergency Crisis Intervention Program (ECIP) sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo aron paghatag og ayuda sa mga apektadong sektor.

Matod ni Governor Pamela Baricuatro nga dako ang iyang panghinaot nga makaabag kini sa mga drayber taliwala sa nasinating krisis sa lana tungod sa tensiyon sa Middle East. / ANV

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