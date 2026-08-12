Dul-an 3 mil ka habal-habal driver nakadawat og fuel assistance, bugas

Moabot sa 2,848 ka mga habal-habal driver sa mga lungsod sa Liloan ug Compostela ang nakadawat na sa fuel cash assistance ug tag 10 ka kilo nga bugas.
Ang unang batch nga nakadawat og tag P3,000 nga cash assistance gilangkoban sa 1,500 ka mga drayber gikan sa Liloan ug 1,348 gikan sa
Compostela.
Kini nga mga paningkamot kabahin sa Emergency Crisis Intervention Program (ECIP) sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo aron paghatag og ayuda sa mga apektadong sektor.
Matod ni Governor Pamela Baricuatro nga dako ang iyang panghinaot nga makaabag kini sa mga drayber taliwala sa nasinating krisis sa lana tungod sa tensiyon sa Middle East. / ANV