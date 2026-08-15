Dul-an 40 ka stalls sa merkado sa Minglanilla, ugdaw sa sunog

Dul-an sa 40 ka mga stall sa Minglanilla Public Market ang hingpit nga naugdaw sa nahitabong sunog sa Barangay Poblacion, Ward 1, Lungsod sa Minglanilla pasado alas 9:00 sa buntag, Biyernes, Agusto 14, 2026.
Nadawat sa kabomberohan sa Lungsod sa Minglanilla ang alarma sa sunog alas 9:57 sa buntag ug tungod kay gilangkuban kini sa usa ka merkado gisaka dayon ang alarma sa ikatulo, pagdasig sa kabomberohan sa mga silingang lungsod ug siyudad sa pagresponde.
Matod ni Fire Officer 2 Wilmar Alicante, ang fire investigator sa Bureau of Fire sa Lungsod sa Minglanilla, nga ila pa nga
gisusi kon asa nagsugod ang kalayo nga daling nikatap sa mga stall.
Apan adunay nisulti nga mga tawo nga didto nagsugod ang kalayo sa bag-ong gitrabaho nga building sa merkado.
“As of now under investigation pa namo kon asa gikan ug unsay hinungdan sa sunog, nagsige pami og pangutana didto,” matod ni Alicante.
Gibana-bana nga moabot sa P300,000 ang nahimong danyos sa maong sunog.
Hinuon, wala ray natala nga naangol. /