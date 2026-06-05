Dul-an 600 ka tawo nakalapas sa ordinansa sa ilang lokalidad

Dul-an sa 600 ka mga indibidwal ang nasikop human nakalapas sa nagkadaiyang lokal nga ordinansa sa Probinsiya sa Sugbo atol sa gipatuman nga Safer Cities Initiative niadtong Huwebes, Hunyo 4, 2026.
Ang maong operasyon nahasubay sa kamanduan sa Department of the Interior and Local Government (DILG) pinaagi sa agresibong pagpatuman sa Oplan Bulabog, Oplan Sita, ug Night Watch Operations nga nagtumong sa pagpalambo sa kahusay, kalinaw, disiplina, ug seguridad sa komunidad.
Sa talaan sa Cebu Police Provincial Police (CPPO), ang mga lokal nga estasyon sa kapulisan nakalunsad og 216 ka anti-criminality operations nga niresulta sa pagsita sa mga malapason sa matag lungsod.
Kasagaran sa mga natalang kalapasan mao ang paglapas sa city ug municipal traffic ordinance nga nitala og 381 ka mga motorista ug drayber.
Samtang moabot sab sa 84 ang na-rescue nga mga menor de edad nga nakalapas sa curfew ordinance, 71 ang nasakpan nga nag-inom sa publikong lugar, 26 ang nanigarilyo, 20 ang gisita nga nagsuroy-suroy nga wala mag-t-shirt, ug dunay gipangbadlong kay nag-videoke sa lawom na nga gabii.
Subay sa hugot nga pagpatuman sa lagda sa matag local government unit (LGU), nakakolekta ang gobiyerno og P172,050 nga multa, samtang moabot sa 207 ka mga malapason ang gihatagan lang una og warning ug gibuhian ra sab sa kapulisan.
Ang padayon nga operasyon sa kapulisan kabahin kini sa pagpugong sa krimen ug pag-implementar sa disiplina sa komunidad pinaagi sa pagpalambo sa police visibility ilabi na sa kagabhion.
Si Police Colonel Abubakar Mangelen Jr., ang hepe sa kapulisan sa Lalawigan sa Sugbo, nagkanayon, “The successful implementation of the Safer Cities Initiative reflects our unwavering commitment to maintaining peace and order throughout Cebu Province. Through OPLAN Bulabog, OPLAN Sita, and Night Watch Operations, we continue to ensure that local ordinances are respected and observed. These efforts are preventive measures designed to keep our communities safe, disciplined, and secure. We urge the public to remain cooperative and become active partners in preserving peace and order in their respective communities.”
Gidayeg ni Police Brigadier General Arnold Abad, ang hepe sa Police Regional Office 7, ang mga operating unit sa CPPO nga walay hunong sa ilang didikasyon pagpatuman sa ilang nasugdan na nga kampanya.
“The accomplishments of our police personnel demonstrate the effectiveness of proactive policing and community-based law enforcement. I commend the men and women of the Cebu Police Provincial Office for their dedication and professionalism in carrying out the directives of the DILG and the Philippine National Police. Let us continue working together to build safer communities where citizens can live, work, and thrive without fear,” matod ni Abad.
Gipasalig ni Mangelen sa publiko nga ang kapulisan sa lalawigan magpadayon sa pag-implementar sa Safer Cities Initiative uban sa Oplan Bulabog ug Oplan Sita lakip na ang Night Watch Operations alang sa pagpugong sa krimen, pagpalambo sa disiplina, ug labaw sa tanan ang seguridad sa katawhan sa probinsiya. / AYB