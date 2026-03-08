Dul-an 80 sikop, P31 milyones nga shabu nasakmit sa PRO-7
Dul-an sa 800 ka mga drug suspects ang nangadakpan sa Police Regional Office (PRO)-7 sa tibuok buwan sa Pebrero 2026, samtang P31 milyones nga balor sa illegal nga drugas usab ang nasakmit.
Kini subay sa gipagawas nga kamandoan ni Police General Jose Melencio Nartatez Jr nga pahugtan ang kampanya batok sa illegal nga drugas ubos sa enhanced managing police operations (EMPO).
Ang kapulisan sa Central Visayas nakasakmit og 4,635.34 gramos sa gituohang shabu nga dunay standard drug price nga P31,520,312 ug nakasikop og 792 ka mga suspetsado nga nalambigit sa illegal nga drugas.
Kini nasakmit atol sa buy-bust, police response operations, checkpoints ug pag-implementar sa warrants of arrest ug search warrants.
Si Police Brigadier General Redrico Maranan, ang hepe sa PRO-7, nagkanayon nga ang kapulisan nagpabilin nga lig-on sa ilang kampanya pagpuhag sa illegal nga drugas sa Central Visayas.
“We will continue to intensify our operations against individuals involved in the illegal drug trade. Illegal drugs destroy lives and communities, and we will not allow criminal elements to operate freely in our region. PRO7 remains fully committed to eliminating illegal drug substances and ensuring the safety and security of every community in Central Visayas,” matud ni Maranan.
Mipasalig ang PRO 7 sa publiko nga ang anti-illegal drug campaign magpadayon pinasubay sa intelligence driven operations, ubos sa pakig-alayon sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno ug sa komunidad aron magpabilin nga luwas ug drug free ang mga lugar sa tibuok Central Visayas. / AYB