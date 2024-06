Dul-an 8K ka mga kaso sa dengue natala sa CV; mas taas kay sa 2023

Dul-an sa 8,000 ka mga kaso sa dengue ang natala sa Central Visayas sa unang bahin sa 2024.

Ang Department of Health (DOH) Central Visayas nakatala og kinatibuk-ang 7,922 ka kaso sa dengue gikan sa Enero hangtod Hunyo 15, 2024, matod ni DOH Regional Epidemiologist Eugenia Mercedes Cañal sa usa ka press conference niadtong Martes, Hunyo 25.

Base sa talaan sa DOH, ang lungsod sa Inabanga sa Bohol ang adunay labing daghang mga kaso nga adunay 424, gi­sundan sa siyudad sa Tagbilaran nga adunay 230.

Ang ubang mga lugar sa Central Visayas nga adunay labing daghang kaso sa dengue mao ang Danao City, Cebu nga adunay 156 ka kaso, Toledo City nga adunay 144, ug Buenavista sa Bohol nga adunay 134.

Ang mga kaso karong tuiga mas taas kaysa sa parehas nga panahon sa 2023 nga adunay 3,246 ka mga kaso sumala sa datos nga gi-post sa website sa crisis24.

Si Cañal niingon nga kasagaran ang dengue sa panahon sa ting-ulan, may kalabutan gihapon kini panahon sa El Niño.

Matod ni Cañal, ubos ra sa usa ka porsyento ang case fatality rate sa Central Visayas, diin matod pa niya, nagpasa­bot kini nga “we have better referral or they can refer to our capable hospitals.”

Gipahinumdoman ni Cañal ang publiko sa pagpraktis sa 4 o’clock habit nga nagpasabot (1) Search and Destroy, paghab­wa sa nagpundo nga tubig ug pagpamutol sa mga tanom alang sa posibilidad nga mapusa ang mga itlog; (2) Proteksyon, pagsul-ob sa tag-as nga sleeves ug karsones o pagbutang og anti-repellent lotion; (3) Pangitaon ug Sayong Konsultasyon, ang diha-diha nga konsultasyon kinahanglang buhaton dayon human makasinati og mga simtomas ug (4) Pag-ingon og oo sa fogging kon adunay nag-ung-ong nga outbreak.

Dugang pa niya, adunay mga pagtuon nga nag-ingon nga ang kolor sa long sleeve makadani sa mga lamok, apan kon magsul-ob ka niini, gamay ang posibilidad nga mapaakan sa lamok. / Kate Theresse Hamili / HNU intern ug Stephanie Joy Famoso / NWSSU Intern