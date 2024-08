Dul-an na sa P200M nagasto na sa Pasigarbo

Hapit P200 milyon na ang nagasto sa Cebu Provincial Government para sa pagpahigayon sa Pasigarbo sa Sugbo 2024.

Gibutyag kini ni Cebu Gov. Gwendolyn Garcia atol sa usa ka coordination meeting niadtong Martes, Agusto 13, sa Cebu Provincial Capitol.

Matod sa gobernador, ang kantidad nga nagasto dili lang para sa kalampusan sa pagdumala sa 2024 Pasigarbo sa Sugbo, Festival of Festivals sa Lalawigan, karong Agusto 25, 2024, sa Cebu City Sports Center (CCSC).

Ang pundo nga gikuha gikan sa Capitol magamit sa lokal nga ekonomiya, labi na sa medium, small, and micro enterprises (MSMEs) dili lang sa Cebu City panahon sa aktuwal nga kalihokan, lakip usab sa matag lungsod ug component cities.

Sa maong miting, nadawat sa Cebu Provincial Government ang tibuok suporta sa Cebu City Government, sa mga munisipyo ug component cities, ug sa nagkalainlaing stakeholders alang sa umaabot nga staging sa Pasigarbo.

Si Acting Cebu City Administrator Kristine Joyce Batucan nagsiguro kang Garcia sa commitment sa city government sa kalampusan sa 2024 Pasigarbo, lakip ang pagmobilisar sa mga personnel ug resources sa siyudad aron pagdumala sa traffic, logistics, billeting quarters, venue, ug uban pa.

Nagkalainlaing stakeholders lakip ang Philippine National Police (PNP), Armed Forces of the Philippines (AFP), Land Transportation Office Region 7 (LTO 7), Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 7 (LTFRB 7), Cebu City Tourism Office, Cebu City Transportation Office, Metropolitan Cebu Water District (MCWD), ug mga pribadong sektor usab ningsaad sa pagsuporta sa Pasigarbo./EHP