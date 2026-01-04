Dul-an P1-B shabu sakmit sa Central Visayas
Dul-an P1 bilyon nga balor sa illegal nga drugas ang nasakmit, samtang dul-an napulo ka libo usab ka mga drug suspects ang nadakpan sa tibuok 2025 sa Central Visayas sa walay hunong nga anti-illegal drug operations sa Police Regional Office (PRO 7).
Sa datus nga gipahibawo sa PRO 7, nakalusad sila og 8,244 ka anti-illegal drug operations gikan sa Enero 1, 2025 ngadto sa Disyembre 31, 2025 nga miresulta sa pagkasikop sa 9,568 ka mga drug suspects ug pagkasakmit sa ilegal nga drugas nga motimbang sa 129,681.12 gramos ang tanan nga dunay standard drug price nga P881,831,616.
Gawas sa shabu, nakasakmit usab ang mga otoridad og 3,231.63 gramos sa dahon sa marijuana ug 14,421 ka punoan sa marijuana nga mokantidad ang tanan sa P3,271,995.60.
Nakakompiska usab ang mga operatiba og 284.71 gramos nga cocaine nga mobalor sa P1,508,963 ug 60 ka tabletas sa ecstasy nga balor og P102,000.
Subay niini si Police Brigadier General Redrico Maranan, ang pangulo sa kapulisan sa Central Visayas, mibutyag nga ang maong kalampusan naggumikan sa subsub nga dedikasyon, disiplina, ug pakig-alayon sa mga personnel sa PRO 7. / AYB