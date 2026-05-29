Dul-an P1m alahas, nasakiyo sa ‘salisi’

Dul-an sa P1 milyon nga balor sa alahas ang nakuha gikan sa usa ka tindahan sa sulod sa mall sa dalan Colon, Siyudad sa Sugbo human kini mabiktima sa ‘salisi’.
Ang krimen gihimo sa tulo ka babaye nga pulos nagsul-ob og facemask ug adunay tabon sa ulo nga scarf.
Nahitabo ang insidente ala 1:45 sa hapon, Martes, Mayo 26, 2026, sa ikaduhang andana sa Colonade Mall.
Sa kuha sa CCTV camera sa maong mall, makita ang tulo ka babayeng suspetsado nga niduol sa tindahan nga JC Jewel.
Duha kanila ang namili sa mga alahas samtang ang usa naa lang sa kilid ug sa dihang nalipat ang tindera tungod sa kadaghan na sa mga alahas nga gipagawas niini aron
ipatan-aw sa customer ug wala na makabantay nga gipangsulod na diay sa bag ang ubang mga bulawan nga kwentas.
Diha na lang nakabantay ang tindera sa dihang nanglakaw na ang mga suspek.
Dali nila nga gipa-review ang mga kuha sa CCTV camera ug ilang nakita ang pagsalisi sa mga suspetsado.
Nihimo dayon og imbestigasyon ang Waterfront Police Station ug gi-backtrack ang mga kuha sa CCTV camera sa kadalanan ug ilang nasubay nga nisakay ang tulo ka babayeng suspetsado sa modern jeep nga dunay rota nga Lahug-Apas.
Sa ilang pagsibat, nisakay na usab sa laing bus ug base sa kuha sa dash cam sa maong sakyanan nikanaog ang tulo sa atubangan sa bangko sa may Osmeña Boulevard.
Matod ni Police Colonel George Ylanan, ang hepe sa Cebu City Police Office, nga duna na silay suspetsado sa maong krimen ug ila na kining pasakaan og kasong theft kon makompleto na ang tanang dokumento.
“We have already identities of the suspects gisunod man nato, backtracking of CCTV cameras in the area,” matod ni Ylanan.
Iyang gitug-an nga bisan nagtabon sa ilang mga nawong ang tulo ka suspek apan dunay lugar nga ila ning gihubo. /