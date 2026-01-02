Dul-an P20M shabu gisakmit, 245 ka suspek gidakop sa CCPO

Dul-an P20 milyunes nga balor sa ilegal nga drugas ang nasakmit sa Cebu City Police Office sa usa ka buwan nga operasyon gikan sa Disyembre 1 hangtod 31, 2025.
Samtang 245 usab ka mga suspek ang nasikop.
Resulta kini sa gipakusgan nga kampanya batok ilegal nga drugas nga gipangulohan ni Police Colonel George Ylanan, ang hepe sa CCPO, tungod sa daghan nga mga kalingawan sa pasko ug sa pagsugat sa bag-ong tuig.
Sa datos nga gipahibalo sa CCPO nga sa 245 ka suspek nga nadakpan sa kaso sa
ilegal nga drugas, 23 niini mga high value individual, samtang ang 222 giila nga mga street level individual nga gilangkuban sa mga drug pusher ug user.
Gawas sa kapin P19 milyunes nga balor sa shabu, nakasakmit sab ang CCPO og upat ka armas. / AYB