Dul-an P300,000 nga balor sa mga kinawat nga gadget ang nabawi sa Talamban Police Station human nasikop ang suspek subay sa walay hunong nga hot pursuit operation niadtong Biyernes sa kaadlawon, Nobiyembre 20, 2026, sa North 8 Residence, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo.
Una nga nagpatabang sa Talamban Police Station ang magtiayon nga nagpuyo sa usa ka Subdivision sa Barangay Pulang Bato, Siyudad sa Sugbo niadtong alas 5 sa kaadlawon sa Biyernes, Nobiyembre 20, 2026, human mawagtang ang ilang mga mahalon nga gadget.
Matod sa mga biktima nga sa ilang pagmata, nakurat na lang sila nga abli na ang bintana sa ikaduhang andana sa ilang balay samtang ang protective screen niini ang nagisi na.
Ila na lang nabantayan nga gipangkuha na ang ilang mga mahalon nga gamit nga gibutang sa mga lawak.
Dali nga nilusad sa ilang imbestigasyon ang Talamban Police Station ug gisusi ang GPS sa ilang mga gadget sama sa iCloud tracking sa mga nakuha nga Apple iPad aron masayran ang nahimutangan niini.
Pinaagi sa hiniusang operation pinasubay sa available digital technology, na-monitor sa mga polis ang lihok sa mga gipangkawat nga butang nga maoy ilang gisunod.
Sa dihang natultolan kon asa na ang mga gadget, dali kining giadto sa kapulisan ug naabtan ang suspek nga giila sa alyas nga Boy, 33, usa ka cellphone technician.
Nabawi sa kapulisan ang usa ka Apple iPad nga mobalor og P80,000; usa ka Dell laptop uban sa charger nga balor og P50,000; usa ka HP Victus laptop nga may charger nga balor og P90,000; usa ka JBL speaker nga balor og P26,000; usa ka Space Mouse nga balor og P12,000; usa ka XP-Pen tablet nga balor og P10,000; usa ka tote bag nga balor og P1,500; usa ka Anker power bank nga balor og P3,000; ug usa ka portable keyboard nga balor og P2,000, nga mototal og P274,500.
Si Police Colonel Ricky Sumalde, hepe sa Cebu City Police Office, nidayeg sa kapulisan sa Talamban sa dali nga pagkasulbad sa maong kaso.
Giandam na ang kasong Robbery batok sa dinakpan. / AYB