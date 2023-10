Dul-an P6B nga drugas giguba

Mokabat sa dul-an sa P6 bilyunes nga balor sa “dangerous drugs” ang gipangguba niadtong Biyernes, Oktubre 20, 2023 sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA).

Ang pagsunog sa P5,968,744,462.01 nga balor sa drugas gipahigayon sa Integrated Waste Management, Inc. (IWMI), sa Barangay Aguado, Trece Martires City, Cavite.

Matod sa opisyal nga pamahayag sa PDEA, ang kinatibuk-ang gibug-aton sa ilegal nga drugas mokabat og 1019.204 ka kilo.

Mayoriya niini mao ang 471.478 ka kilo sa shabu ug 312.9 ka kilo sa marijuana.

Laing 208.9 ka kilo sa Dimethyl Sulfone, nga sagol sa paghimo og shabu, ang apil sa gisunog.

Ang 274 ka kilo sa shabu mao ang nasakmit gikan sa Manila International Container Port (MICP) niadtong Oktubre 6, 2023, matod sa PDEA.

Samtang ang sambog nga “cutting agent” sa shabu nasakmit sa National Bureau of Investigation (NBI) sa Mabalacat, Pampanga niadtong Agusto 25, 2023.

Nanambong atol sa pagguba sila si Kong. Aurelio “Dong” D. Gonzales Jr., senior Deputy Speaker sa House of Representatives ug Pampanga 3rd District Representative; Robert Ace S. Barbers, Surigao del Norte 2nd District Representative ug chairman sa House Committee on Dangerous Drugs; Dan S. Fernandez, Santa Rosa City Lone District Representative ug chairman sa House Committee on Public Order and Safety; Jorge “Patrol” Bustos, PATROL Party List Representative ug chairperson, House Committee on Veteran’s Affairs and Welfare; ug Dangerous Drugs Board (DDB) Chairman Secretary Catalino Cuy.

Ang gipangguba nga dangerous drugs sinakmit sa mga operasyon sa PDEA, Philippine National Police (PNP) ug NBI.

Niadtong Marso, giguba sab sa PDEA ang P19.9 bilyunes nga illegal drugs, labing daghan nga giguba sa kasaysayan sa nasod.