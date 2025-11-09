Dul-an sa 1 million gipabakwit daan sa paghaguros ni Uwan sa Luzon
Dul-an sa usa ka milyon ka tawo gipabakwit daan kabahin sa paghaguros sa Super Bagyong Uwan, sumala sa Office of the Civil Defense (OCD) niining Dominggo, Nobiyembre 9, 2025.
Atol sa usa ka press conference, si Deputy Administrator for Administration Bernardo ug Rafaelito Alejandro IV sa Office of the Civil Defense (OCD) niingon nga 270,682 ka mga pamilya o 916,863 ka mga tawo ang gidala sa mga evacuation center aron maseguro ang ilang kaluwasan taliwala sa mga epekto sa Bagyong Uwan.
Iyang giingon nga ang Bicol Region ang adunay pinakadaghang nabakwit tungod ni Uwan diin niabot sa 192,765 ka mga pamilya o 660,721 ka mga tawo.
Ang ubang nabakwit gikan sa Cordillera Administration Region, Ilocos, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, National Capital Region, Bicol, Eastern Visayas, Central Visayas, ug Western Visayas.
Matod ni Alejandro nga ang Bicol nakasinati og kusog nga hangin ug kusog ngadto sa kasarangan nga pag-ulan tungod ni Uwan, nga kasamtangang nagpadulong sa amihanang Luzon.
“Incidents reported so far sa Bicol as of 10 o'clock, meron na pong reported flooding in Barangay Masarawag in Guinobatan, Albay. Ito ang palaging problema kapag may lahar flow,” batbat ni Alejandro. “Sa Virac, Catanduanes naman, yun nga may mga reported storm surge and reported floodings also in Virac -- Barangay Gogon, San Isidro, Imelda Boulevard -- and reported floodings in Gigmoto, Catanduanes,” dugang niya.
Si Alejandro nisulti nga ang pagkawala sa kuryente (power outages) ug problema sa linya sa komunikasyon nasinati usab sa rehiyon.
Iyang gipahayag nga ang mga search, retrieval, ug rescue teams gikan sa Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP), Philippine Coast Guard, ug Bureau of Fire Protection gi-deploy na isip kabahin sa pagpangandam taliwala sa pag-igo sa Uwan.
Sa usa ka pamahayag, ang acting chief sa PNP nga si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatez Jr. niasoy nga gawas sa rescue personnel, iyang gimanduan usab ang pag-deploy sa importanteng kagamitan sa tibuok dapit nga gilauman nga maigo sa bagyo. / TPM / SunStar Philippines