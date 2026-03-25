Dul-an sa 1K ka JOs sa Cebu City 5 ka buwan wa sweldohi

Moabot sa 956 ka job order (JO) workers sa Cebu City ang wala pa makadawat sa ilang suweldo gikan sa buwan sa Enero hangtod Marso 2026.
Tungod niini, dunay giduso nga resolusyon sa City Council alang sa dinaliang pagpagawas sa ilang suholan.
Gipadayag ni Konsehal Harold Kendrick Go ang iyang kabalaka tungod kay gatusan ka pamilya ang apektado niini nga pagkalangan.
“956 ka pamilya ang apektado. Dili ni angay madugay bisan sa gobiyerno,” matod niya. Base sa resolusyon, ang wala pa nabayran naglakip sa mga bulan sa Oktubre hangtod Disyembre 2025, ug Enero hangtod Pebrero 2026 para sa ubang trabahante.
Giawhag si Mayor Nestor Archival Sr. nga imando ang pagpadali sa pagproseso sa suholan pinaagi sa Barangay Affairs Office, City Budget Office, City Accountant’s Office, ug City Treasurer’s Office.
Gitakda ang deadline sa pagpagawas sa tanang pending nga sweldo sa Marso 27, 2026.
Gihatagan og gibug-aton nga ang mga JO ug barangay workers maoy naghatag og serbisyo sa publiko, busa angay lang nga madawat nila ang ilang sweldo sa hustong oras ilabi na nga nagkaduol ang Semana Santa aron makapangandam ang ilang mga pamilya.
Sa pagkakaron, nagpaabot pa og katin-awan gikan sa City Treasurer’s Office (CTO) kon unsa ang hinungdan sa maong kalangan. /