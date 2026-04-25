Dul-an sa 1K nisalmot sa Kadaugan job fair

Dul-an sa 1,000 ka mga jobseeker ang nisalmot sa “Kadaugan sa Mactan Local and Overseas Job Fair 2026” sa Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Miyerkules, Abril 22, 2026.
Base sa final nga report sa City Public Employment Service Office (Peso), moabot sa 516 ka mga aplikante ang nagparehistro alang sa lokal nga trabaho, nga gilangkuban sa 217 ka lalaki ug 299 ka babaye.
Lakip sa maong gidaghanon ang siyam ka mga nawad-an og trabaho gikan sa usa ka locator sa Mactan Export Processing Zone 2, upat ka lalaki ug lima ka babaye—nga naapil na sa kinatibuk-ang ihap sa mga lokal nga aplikante.
Alang sa trabaho sa gawas sa nasod, 420 ka aplikante ang nagparehistro, diin 196 niini mga lalaki ug 224 ang mga babaye.
Ang kinatibuk-ang gidaghanon sa mga narehistro miabot sa 936.
Matod ni Peso officer-in-charge Kim Francisco sa iyang opening statement, adunay 5,727 ka mga bakanteng trabaho ang gitanyag sa maong job fair gikan sa 32 ka lokal nga mga employer ug walo ka overseas recruitment agencies.
“Tan-aw kamo sa inyong palibot. Wala lang kita sa usa ka hawan nga dapit; ania kita sa panggubatan sa oportunidad. Gisaulog nato ang ‘Kadaugan sa Mactan’—usa ka kadaugan nga naghulagway sa espiritu sa Pilipino nga dili gyud mosurender,” pulong ni Francisco.
“Sa atong mga job seeker: Inyo kining higayon. Magmaisugon kamo. Ipakita kanila ang kaisog sa usa ka manggugubat nga anaa kaninyo,” dugang niya.
Sa kinatibuk-an, ang job fair nakatala og 206 ka mga hired-on-the-spot (HOTS) alang sa lokal nga mga posisyon, lakip na ang 87 ka lalaki ug 119 ka babaye.
Samtang ang mga overseas recruitment agency misalmot sa kalihukan, kining mga kompanyaha wala magpahigayon og on-the-spot hiring tungod kay ang mga aplikante kinahanglan pa nga moagi og dugang nga screening ug processing.
Ang maong job fair gipahigayon isip kabahin sa tinuig nga kasaulogan sa Kadaugan sa Mactan, nga nagtumong sa pagpalapad sa oportunidad sa trabaho ug pagsuporta sa mga jobseeker sa Lapu-Lapu ug sa mga kasilinganang dapit. / DPC