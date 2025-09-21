Dul-an sa 40 ka sako sa basura nakolekta sa Panagsama Beach

Duol sa 40 ka mga sako sa basura ang nakolekta gikan sa Panagsama Beach atol sa International Coastal Cleanup (ICC) 2025 niadtong Sabado, Septiyembre 20, 2025, nga gipangulohan sa freediver ug Philippine Coast Guard Auxiliary (PCGA) member Lt. Niccolo Stevens Henson.
Si Henson, kinsa maoy nag-organisar sa kalihukan uban sa Moalboal Freediving Association, nagkanayon nga ang grupo nirehistro sa nakolektang mga basura pinaagi sa Clean Swell app sa Ocean Conservancy, nga naghimo sa ilang lokal nga cleanup nga usa ka kontribusyon sa global database sa marine debris.
Ang Clean Swell app, nga gihimo sa Ocean Conservancy, usa ka mobile tool nga gigamit sa mga volunteers sa ICC sa tibuok kalibutan aron idokumento ang mga basura nga nakolekta atol sa cleanup activities.
Nakatabang kini sa pagsubay sa mga tinubdan ug epekto sa polusyon sa kadagatan ug nagpalig-on sa adbokasiya sa pagpakunhod sa basura.
Apan, ang grupo ni Henson nagsugod sa ilang mga kalihukan sa paglimpyo sukad pa sa Agusto apan dili sila makahimo sa pagrehistro sa ilang nakolekta nga basura sa app tungod kay bag-o pa lang siya nahibalo bahin sa app sa niaging semana.
Ang cleanup gisuportahan sa PCGA 201st Squadron, Ocean Passion Dive Center, Philippine Coast Guard Moalboal Station, ug sa Moalboal LGU.
Kadaghanan sa mga basura nga nakolekta naglangkob sa single-use plastics sama sa mga botelya, wrappers, ug mga sachet, ingon man ang mga ilabay nga mga pukot sa pangisda ug pisi.
Ang nakolektang mga basura gitugyan ngadto sa Moalboal Municipal Environment and Natural Resources Office alang sa saktong paglabay.
Gitataw ni Henson nga samtang ang mga cleanup makatabang sa pagsulbad sa dinalian nga polusyon, ang dugay nga mga solusyon nagkinahanglan og mas lig-on nga pagpatuman sa gobiyerno sa mga lagda sa kalikupan ug mas dako nga accountability gikan sa mga indibidwal, lakip na ang mga residente ug mga turista.
“Cleanups are important, but solving marine pollution requires more than one-day activities. It needs government enforcement of policies and responsibility from both residents and tourists,” matod ni Henson.
Dugang pa niya nga ang inisyatiba, nga nagsugod isip gamay nga paningkamot sa pipila ka freediver human makamatikod og basura samtang nag-dive, nisamot kalapad ug nahimong usa ka tibuok komunidad nga kalihukan nga naglambigit sa mga dive shop, lokal nga grupo, ug ahensya sa gobyerno. / CDF