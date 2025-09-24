Dul-an sa 50 ka ‘wanted’ nadakpan sa CIDG 7

Moabot sa 47 ka mga most wanted person ang nangadakpan sa Criminal Investigation and Detection Group 7 sa tibuok Septiyembre 2025, human hugot nga gipatuman ang Oplan Pagtugis nga maoy flagship program sa Philippine National Police (PNP).
Matod ni Police Lieutenant Colonel Jerickl Filosofo ang information officer sa CIDG 7 nga sa 47 nga akusado sa lain-laing kaso nga nalutsan og mga warrant of arrest, 11 niini nadakpan sulod lang sa usa ka adlaw, Septiyembre 23, 2025.
Kasagaran sa mga kaso nga ilang giatubang mao ang kasong rape, murder, ug estafa diin ang ilang piyansa magsugod gikan sa P100,000 pataas ug dugay na nga nagtagu-tago sa kamot sa balaod.
Usa sa 11 nga nadakpan dunay 20 ka warrant of arrest sa kasong estafa diin ang mga reklamante nidangop sa ilang buhatan ug gipasaka ang kaso ngadto sa korte.
Wala na mohatag pa og dugang detalye si Filosofo labot sa maong akusado apan usa sa iyang gibutyag nga nabalhog na kini sa ilang custodial facility.
Gibutyag ni Filosofo nga dako kaayo kini og impact sa seguridad sa publiko sanglit ilang nakuha ang mga criminal nga naa pa sa kadalanan nga posibleng makahimo og krimen.
Giangkon hinuon sa maong police official nga nagpadayon pa ang ilang pagpangita sa ubang mga wanted persons nga padayon pa nga gawasnon.
Matag adlaw madugangan ang listahan sa mga pinangita sa balaod ug nagkadaghan sab ang ilang gipanggukod. / AYB