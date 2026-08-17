Dul-an sa 500 ka mga ginikanan sa Cebu City mibalibad nga bakunahan ilang anak

Moabot sa 486 ka mga ginikanan ang nibalibad nga pabakunahan ang ilang mga anak atol sa unang semana sa Measles-Rubella Supplemental Immunization Activity (MR-SIA) sa Cebu City.
Kini maoy hinungdan nga gipalapdan sa mga opisyal sa siyudad ang ilang paningkamot sa pag-atubang sa misinformation ug pag-awhag sa mga ginikanan nga moapil sa kampanya.
Sa pagkakaron, 9,227 ka mga bata ang nabakunahan sa Cebu City o 10.18 porsiyento sa target nga populasyon nga 90,604 ka mga bata, base sa daily report sa siyudad niadtong Agusto 15.
Matod ni Kenneth Siasar, chief of staff ni Cebu City Mayor Nestor Archival, niadtong Lunes nga ang pagbalibad sa bakuna sa mga ginikanan kasagarang nalambigit sa kakuwang sa impormasyon ug disinformation kabahin sa immunization campaign. Giawhag niya ang mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga anak ug gipasabot ang ka importante sa supplemental activity aron mapanalipdan ang mga bata batok sa measles ug rubella.
Gawas sa 486 ka recorded refusals, nagtala sab ang siyudad og 194 ka deferred vaccinations atol sa unang semana sa kampanya.
Ang Central Health Area nagtala sa labing daghang nabakunahang mga bata nga 1,254, gisundan sa North Health Area nga 1,442, South nga 2,496, East nga 2,049, ug West nga 1,926.
Ang kinatibuk-ang MR vaccination coverage sa siyudad nagpabilin sa kapin lang sa 10 porsiyento sa eligible population nga nagpakita nga daghan pa kaayong mga bata ang kinahanglang maabot sa mga health worker samtang nagpadayon ang kampanya.
Giawhag ni Siasar ang mga ginikanan nga mosalig sa impormasyon gikan sa mga health authority ug pahimuslan ang vaccination drive sa siyudad.
Ang MR-SIA nagtumong nga mapalambo ang proteksyon sa mga bata nga tingali wala makadawat sa regular nga immunization ug makatabang sa pagpugong sa pagkaylap sa measles ug rubella sa komunidad. / CAV C