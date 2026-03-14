Dul-an sa 500 nataptan sa HIV gumikan sa protitusyon

Base sa report sa October-December 2025 HIV Surveillance of the Philippines, adunay 486 ka bag-ong kaso sa HIV ang natala gikan sa mga indibidwal nga nalambigit sa transactional sex sulod sa miaging 12 ka bulan.
"People engaging in transactional sex includes all individuals, who reported having either accepted payment, paid for sex, or done both in the form of money or in kind in the past 12 months," suma sa DOH.
Gikataho sa DOH nga 235 ka mga lalaki ang nibayad para sa pakighilawas samtang laing 171 ka mga kaso ang nalambigit sa mga indibidwal nga nidawat og bayad, diin 162 ang mga lalaki ug siyam ang mga babaye.
Dugang sa DOH, 80 ka mga tawo nga nagpuyo uban ang HIV (PLHIV) ang dungan nga nibayad ug nidawat og bayad alang sa pakighilawas, diin 77 niini ang mga lalaki ug tulo ang mga babaye.
Sugod niadtong Disyembre 2012 sa dihang gisugdan ang pag-report sa transactional sex, niabot na sa kinatibuk-ang 18,275 ka mga kaso ang natala sa DOH.