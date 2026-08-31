Dul-an sa 7K ang misaksi sa Halad

Gihulagway sa kapulisan sa Siyudad sa Sugbo nga malinawon ug hapsay ang gipahigayon nga “Halad sa Pagtuo 2026” niadtong Sabado, Agusto 29, 2026, nga gisaksihan sa gibanabana 7,000 ka mga tawo.
Ang maong kalihukan usa ka selebrasyon sa pagtuo, kultura, tadisyon, ug panaghiusa nga kabahin sa kasaulogan sa ika 457th Founding Anniversary sa Probinsiya sa Sugbo.
Ang Cebu City Police Office sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Colonel Ricky Sumalde nipakatap og dul-an sa 600 ka mga police personnel lakip na niini ang augmentation force gikan sa nagkalainlaing ahensiya sa gobiyerno aron maseguro nga luwas ang kalihukan.
Moabot sa 50 ka carroza ang nisalmot sa procession nagpakita sa patron saints sa matag local government units sa probinsiya diin nagpasundayag kini kon unsa ka buhong sa religious tradition ug nagkalainlain nga kultura sa Sugbo. / AYB