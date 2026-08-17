Dul-an sa 800 ka gilubong sa komun nga sam-ang sa Lapu-Lapu, ugkaton

Ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu mopahigayon sa pag-ugkat sa dul-an 800 ka mga lawas nga gilubong sa municipal cemetery sa Sityo Tugas, Barangay Gun-ob, Lapu-Lapu City nga gitakda sa Nobiyembre 15, 2026.
Moabot sa kinatibuk-ang 791 ka lawas nga gilangkuban sa 721 ka hamtong o adults samtang 70 ka mga bata base sa pahibalo sa City Information Office.
“Ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu mougkat sa mga patayng lawas nga gilubong sa Municipal Cemetery…Kini nunot sa tinguha nga mahatagan og luna kadtong magpalubong sa umaabot,” natala sa advisory reads.
Ang pag-ugkat sa mga gilubong nahimo na kaniadto sa kagamhanan gumikan sa overcrowding ug paghatag og higayon sa mga ilubong sa umaabot sa maong sam-ang.
Niadtong tuig 2024 moabot sa 4,000 ka mga gilubong sa sam-ang Katoliko sa Sityo Humay-Humay, Barangay Gun-ob, alang sa gitukod nga apartment-style nga nitso.
Ang mga kabanay o pamilya sa mga minatay nga gilubong sa sam-ang lima na katuig o pataas ang gipahibalo nga makig-alayon sa mga awtoridad sa pag-ugkat sa ilang minatay sa di pa ang gikatakda nga petsa.
Mamahimong mokontak ngadto ni Benjie Celera, Sanitary Inspector, 09329707353, o sa City Health Office sa 032-340-5339 alang sa dugang pangutana.
Kutob lang sa Disyembre 14 ang pag-claim sa minatay ug kadtong way tagtungod ang mga bukog i-usa sa bone chamber sa maong sementeryo. / DPC