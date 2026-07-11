Dul-an sa 800 natanggong sa mga pantalan tungod ni Inday

Mokabat sa 789 ka mga pasahero ang natanggong sa 58 ka pantalan sa tibuok nasod tungod sa Bagyong Inday ug ang kusog nga habagat nga nipakansilar sa biyahe sa mga barko niadtong Biyernes.
Sa usa ka pahibawo, ang Philippine Coast Guard (PCG) nagkanayon nga ang mga natanggong naglakip sa mga drayber sa trak ug mga helper sa kargamento sa 249 ka mga rolling cargo .
Trese ka mga barko ug 33 ka mga motorbanca ang natanggong sa nagkalain-laing pantalan, samtang 158 ka mga barko ug 145 ka mga motorbanca ang nidunggo una.
Kadaghanan sa mga natanggong naa sa rehiyon sa Southern Tagalog, diin adunay 271 ka pasahero ug 23 ka rolling cargo sa mga pantalan sa Real, Jomalig, Dinahican, Panukulan, Lucena, Alabat, Roxas, Pola, Romblon, San Agustin, Looc, Batangas, Bauan, Balayan, Tingloy, Lemery, Anilao, ug Balanacan.
Samtang, 109 ka mga barko ug 118 ka mga motorbanca ang nidunggo niini nga mga pantalan.
Sa North Western Luzon, 16 ka barko ang nidunggo sa mga pantalan sa dapit sa Agoo, Lingayen Gulf, Sual, Magsaysay, Salomague, PPA Port Onri, Pasuquin, ug Laoag.
Samtang, 130 ka pasahero ug usa ka barko ang natanggong sa Bongao Pier sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM).
Sa Palawan, 64 ka pasahero ug upat ka barko ang natanggong sa mga pantalan sa Barangay sa Cuyo, Coron, ug El Nido.
Sa Central Visayas, 94 ka pasahero, 97 ka rolling cargo, unom ka barko, ug 30 ka motorbanca ang natanggong sa mga pantalan sa Polambato, Daanbantayan, Mainit, Taloot, Talibon, Ubay, Popo, Mabini, Cogtong Bay, Tapal, Hagutapay, Pilar, ug Poro. / PNA