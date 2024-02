Dul-an sa 8K ang mga nakaparehistro sa CV

Nakadawat ang regional electoral board og 7,890 ka mga nagparehistro sa pagbukas sa adlaw sa rehistrasyon sa mga botante niadtong Lunes, Pebrero 12, nga matapos sa Septiyembre 30, 2024, alang sa umaabot nga local ug national midterms elections sunod tuig.

Alang kang Omar Sharif Mamalinta, tigpamaba sa Comelec Cebu, ang gidaghanon sa mga aplikasyon alang sa pagparehistro sa mga botante maisip na nga malampuson.

Siya nidugang nga ang ilang voter education campaign ug information dissemination epektibo.

“I can say it is good considering the fact that it was augmented. Naay mga Comelec offices nga nakadawat gyud og daghang mga registrants, partikular na sa mga highly urbanized cities,” matod niya.

Base sa numero gikan sa Commission on Elections Central Visayas (Comelec) nga gipadala sa SunStar Cebu sa Martes, Pebrero 13, 2024, sa kinatibuk-ang numero, ang Sugbo adunay 5,082; Negros Oriental 1,513; Bohol 1,039; ug Siquijor 256.

Anaa sa 5, 082 ang natala nga registration turnout sa probinsya sa Sugbo atol sa unang adlaw sa pagrehistro.

Sa maong datos, anaa sa 2, 525 niini ang lalaki samtang 2, 557 ang mga babaye.

Sa mga siyudad sa probinsya, nisunod sa labing daghan nga miparehistro ang Mandaue City nga may 469 ka mga aplikante; Lapu-Lapu nga may 378; Toledo City, 261; Danao City, 250; Talisay City, 221; Naga City, 137; Carcar City, 82; ug Bogo City nga may 57 ka mga bag-ong nipa rehistro.

Samtang sa mga munisipalidad nakatala sa labing taas o mitungtong sa gatos ang datos mao ang Liloan, 228; Consolacion, 219; Minglanilla, 173; Cordova, 134; ug Compostela, 105.

Subay sa datos, natala ang pinakaubos nga miparehistro sa lungsod sa Pilar nga anaa lang sa pito kabuok.

Sumala pa sab ni Mamalinta nga nakatabang niadtong Lunes, Pebrero 12, 2024 ang pagdeklarar sa Comelec nga National Voters Day, dungan sa unang adlaw sa voters registration.

Matod niya nga gidasig niini ang daghang mga tawo, labi na ang mga bag-ong botante nga magparehistro isip pagpangandam alang sa Mayo 2025 nga midterm nga eleksyon.

Una nang gipahibalo sa poll body nga ang rehistrasyon sa mga botante gikan sa Pebrero 12 hangtod Septiyembre 30.

“Time and again ang atong panawagan sa atong potential registrants nga moanhi mo sa opisina at an earlier date. Dili na ta maghuwat nga moabot pa ang September 30 kay if that will be the case, naay great possibility nga dili namo ma accomodate tanan,” matod ni Mamalinta.