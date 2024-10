Dul-an sa P14B illegal drugs nasakmit sa miaging 2 ka tuig

Dul-an sa P14 bilyunes nga kantidad sa ilegal nga drugas ang nasakmit sa Philippine National Police-Drug Enforcement Group (PDEG) sa miaging duha ka tuig ubos sa administrasyon ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Si PDEG director Brigadier General Eleazar Matta nagkanayon nga gikan Hulyo 1, 2022 hangtod Oktubre 7, 2024, mokabat sa P13,766,877,658.40 ang kinatibuk-ang kantidad sa ilegal nga drugas ang na-recover sa padayon ug gipaku­sog nga pagsumpo sa illegal drugs.

Matod niya sa maong panahon, niabot sa 1,674 ka anti-drug operations ang gipahigayon nga miresulta sa pagkasikop sa 1,903 ka mga tawo nga giingong nalambigit sa illegal drug trade.

Sa nasakmit nga ilegal nga drugas, 1,717.61 ka kilo nga mobalor og P11,679,791,248 sa methamphetamine hy­dro­­­chloride, P1,835­,431,560 ang balor sa dahon ug tanom nga marijuana, ug P243,360,000 ang ketamine.

Nasakmit usab sa mga otoridad ang 58 ka kilo nga cocaine nga mobalor og P3,074,000, 1,343 ka ecstasy nga nagkantidad og P2,283,100, ug 1.96 ka kilo sa kush marijuana nga mikabat sa P2,937,750.

Gikan Abril 1 hangtod Oktubre 7, 2024, ubos sa pamunoan ni PNP Chief General Rommel Marbil, ang PDEG nipahigayon og 410 ka malampusong operasyon nga miresulta sa pagkasikop sa 468 ka mga indibidwal ug pagkarekober sa P2,213,630,718 nga kantidad sa nagkalainlaing ilegal nga drugas.

Matod ni Matta nga ang maong mga numero nagpakita sa lig-ong baruganan sa administrasyon sa pagsumpo sa mga operasyon sa ilegal nga drugas sa tibuok nasod.

“As we pursue our anti-illegal drug campaign, our team works tirelessly to disrupt the networks that fuel this crisis. Every operation we undertake is a step toward a safer, drug-free community,” matod ni Matta.

Ubos sa pamaagi sa ilegal nga drugas sa administrasyong Marcos, ang mga pa­ningkamot nasentro sa rehabilitasyon, reintegrasyon, ug preventive education nga mga programa, ilabi na sa mga batan-on. / TPM / SunStar Philippines