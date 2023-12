Dul-an sa P1B drugs, nasakmit

Moabot ngadto sa P828,931,249 nga balor sa ilegal nga drugas ang nasakmit sa Police Regional Office (PRO 7) sa ilang subsob nga simultaneous Anti-Criminality and Law Enforcement Operation (Sacleo) sukad sa Enero 1 hangtod sa Nobiyembre 26, 2023.

Sa data nga gipahibawo ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, tigpamaba ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nga sulod sa 11 ka buwan sa 2023, nakalusad sila og 5,892 ka anti-illegal drug operations nga niresulta sa pagkasikop sa 7,154 ka drug personilities.

Sa dul-an P1 bilyon nga balor sa ilegal nga drugas, ang labing daghan niini ang shabu nga dunay gibug-aton nga 119.529 kilos.

Gisundan kini sa dahon sa pinauga’ng marijuana ug mga punoan niini, lakip na ang nubain.

Matod ni Pelare nga ang gidaghanon sa ilegal nga drugas nga nasakmit sa kapulisan nagpasabot lang nga wala sila mohunong, ila pang gipakusgan ang ilang kampanya batok niini.

“This will tell us that nga ang atong gubat batok sa ilegal nga drugas nagpabiling relentless, but on the other hand this will also tell us nga naa pa gihapon tay challenge sa illegal drugs supply nato,” matod ni Pelare.

Unang gibutyag ni Pelare nga daghan ang nadakpan karon nga drug personalities itandi sa miaging tuig apan mikunhod ang supply nga nasakmit.

Rason niini mao ang pagbalik na sa normal nga sitwasyon human sa gipatuman sa miaging tuig nga estrikto nga restriction tungod sa coronavirus.

Gisaad ni Pelare nga magpadayon pa kini ug mas pakusgan pa nila ang ilang kampanya sa sunod tuig sa tinguha nga mapugngan ang pagkuyanap sa ilegal nga drugas sa Central Visayas.