Dul-an sa P1B nga kantidad sa drugas nasakmit sa PRO 7 sulod sa tuig 2025

Dul-an sa usa ka bilyun ka pesos nga balor sa ilegal nga drugas ang nasakmit sa Police Regional Office (PRO) 7 sa tibuok 2025 atol sa subsob nga anti-criminal and law enforcement operation.
Atol sa flag raising ceremony niadtong lunes, Disyembre 1, 2025, sulod sa kampo sa Sergio Osmeña Sr., si Police Brigadier General Redrico Maranan nipakita sa ilang nakab-ot sa kinatibuk-ang operations gikan sa Enero ngadto sa Nobiyembre 27, 2025.
Matod ni Maranan nga kining maong kalampusan produkto sa ilang gipatuman nga strategic, intelligence-driven operations, disciplined execution ug ang lig-on nga kooperasyon sa komunidad.
Sa datos nga gipahibalo ni Maranan, ang tibuok puwersa sa PRO 7 nakasakmit og 124.2 kilos nga gidudahang shabu nga mobalor sa P849,204,889.60 sa 7,963 ka operations nga niresulta sa pagkasikop sa 9,267 ka mga drug personalities.
Lakip na niini ang 309 ka high-value targets, 2,983 ka street-level individuals, ug 5,975 ka bag-ong identified drug personalities.
Apil sa ilang nasakmit ang 2,612 ka gramos sa mga dahon sa marijuana, 14,421 ka tanom sa marijuana ug ubay-ubay nga marijuana sticks, 250 ka gramos sa cocaine, ug 60 ka ecstasy tablets.
Gawas niini, ang kapulisan sa Central Visayas nakatala sab og labing taas nga conviction rate diin halos 100 porsiyento nga napasaka nga kaso sa korte labot sa ilegal nga drugas ang nakombikto gikan sa Enero ngadto sa Nobiyembre 26, 2025. Resulta kini sa hugot nga imbestigasyon ug estrikto nga pagsunod sa legal procedures diin sa 141 nga ilang na pasaka nga kaso 137 niini ang nasentensyahan subay sa salaod nga ilang nahimo.
Nipasalig ang PRO 7 nga palig-unon pa ang ilang pakigbatok sa krimen ug sa ilegal nga drugas aron pagseguro nga magpabilin nga luwas ang katawhan sa matag lokalidad. / AYB