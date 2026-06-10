Dul-an sa P1M nga shabu nasakmit, 4 ka adlaw’ng operasyon sa CPPO

Dul-an sa P1 milyon nga balor sa shabu ang nasakmit sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) atol sa upat ka adlaw nga anti-criminality operations gikan sa Hunyo 5 hangtod Hunyo 8, 2026.
Matod sa CPPO, 48 ka anti-illegal drug operations ang ilang gilusad nga niresulta sa pagkadakop sa 61 ka drug personalities, lakip ang 58 ka giingong drug pushers ug duha ka drug users.
Nasakmit sab ang 140.98 gramos nga shabu nga adunay kinatibuk-ang balor nga P958,664.
Gawas sa kampanya batok sa ilegal nga druga, nakadakop sab ang kapulisan og 24 ka wanted persons, lakip ang lima ka Most Wanted Persons, pinaagi sa 25 ka operasyon.
Sa kampanya batok sa mga armas nga walay lisensya, 14 ka armas ang nasakmit ug 14 ka mga malapason ang nadakpan.
Nadakpan sab ang 20 ka mga sugarol ug nasakmit ang P3,620 nga giingong pusta sa sugal.
Matod ni CPPO Director Police Colonel Abubakar Mangelen Jr., ang kalampusan sa mga operasyon nagpakita sa padayon nga pagpaningkamot sa kapulisan sa pagbatok sa kriminalidad ug pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay sa Lalawigan sa Sugbo. / AYB