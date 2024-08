Dul-an sa P4M drugas, nasakmit

Dul-an sa P4 milyunes nga balor sa ilegal nga drugas ang nasakmit sa Police Regional Office (PRO) 7 atol sa simultaneous anti-criminality operations (Sacleo) gikan sa Agusto 19 ngadto 21, 2024 sa Cetral Visayas nga niresulta sa pagkasikop sa 320 ka mga tawo.

Kini ilang gihingusgan subay sa ilang pagpangandam sa seguridad alang sa Pasigarbo sa Sugbo sa Dominggo, Agusto 25, 2024.

Sa maong operasyon, nakasikop ang kapulisan og 85 ka nga drug pushers ug pagkasakmit sa 581.21 gramos nga gituohang shabu nga dunay standard drug price nga P3,952,228.00.

Gihingusgan usab sa PRO 7 ang ilang kampanya batok loose firearms nga tungod ani nakaimbargo sila og 111 ka dili lisensyado nga armas.

Dako kini'g kalampusan sa pagpugong sa kaso sa pagpamusil sa tibuok rehiyon 7, ilabi na atol sa kalihukan sa Pasigarbo sa Sugbo karong Agusto 25, 2024.

Si Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa PRO 7, niingon nga bisan paman nga wala sila maka-monitor nga dunay hulga sa siguridad sa Pasigarbo apan wala nila wad-a ang posibilidad nga dunay mopahimulos sa panahon.

Tungod niini duna silay gihimo nga contingency plans nga nakaandam na kung dunay insidenteng mahitabo.

“These operations are intentionally launched to pave way for a secure landscape for the Pasigarbo sa Subo 2024," matod ni Aberin.

Ang mga nadakpan nga mga suspek kasamtangan nga gipangbalhog sa custodial facilities sa lainlaing police stations sa Central Visayas. / AYB