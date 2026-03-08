Dumanjug andam mopatuman sa 4-day work week

Andam nga ipatuman sa lungsod sa Dumanjug ang gimando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga upat ka adlaw na lang ang trabaho sa mga empleyado sa buhatan sa gobyerno.
Kini subay sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo nunot sa nahitabong kagubot sa Middle East nga naka-apekto sa mga patigayon. Matud ni Dumanjug Mayor Efren Guntrano “Gungun” Gica, nga bisan wala pa siya makadawat o makabasa sa memorandum gikan sa pangulo andam niya kini nga ipatuman sa iyang lungsod.
“If dunay mando I’m pretty sure nga gi-estudyohan nag tarong sa mga advisers ug mga departamento nga under sa ehikutibo sa atoang nasud so I think I’m bound and I think I’m very willing nga atong i-implementar kay sayod ta sa kalisud karon sa panahon…” matud ni Gica.
Dugang sa mayor nga mosaka gyud ang balor sa mga palaliton kung mosaka pag-ayo ang presyo sa petrolyo sa merkado tungod sa padayong kagubot sa middle east.
Ning pag-ubos sa adlaw sa trabaho daku kaayo matud pa kini og matabang sa pag daginot sa ilang resources. Apan iyang gipasalig nga ang kagamhanan sa lungsod sa Dumanjug dili ra maapektohan ang ilang panerbisyo ug ang basic services alang sa iyang katawhan.
Mipahibawo siya nga wala siyay us-usan nga budget alang sa personal services sa lungsod sanglit labing gikinahanglan kini karon sa katawhan sa Dumanjug ug sa mga empleyado niini.
Samtang, ang Highway Patrol Group (HPG)-7 sa ilang bahin, duna nay mga programa nga makadaginot sa konsumo sa krudo ug gasolina.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Wildemar Tiu, ang hepe sa HPG 7, nga sila sa kapulisan wa pa mandoi nga mosunod sa four-day work week sanglit sila ang frontliner sa gobyerno.
Gani sa wala pa mosaka ang presyo sa gasolina duna nay gihimo ang ilang buhatan nga magdaginot.
Hinuon, ilang gisiguro nga dili maapektohan ang ilang pagpatuman sa anti-carnapping ug sa balaod sa kadalanan diin deputize sila sa LTO. / AYB