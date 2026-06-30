Dumanjug mohatag og lugway sa no phone policy

Andam ang Lungsod sa Dumanjug nga mohatag og adjustment period sa dili pa hugot nga ipatuman ang no-phone policy
Niingon si Dumanjug Mayor Efren “Gungun Gica” niadtong Lunes, Hunyo 29, 2026, nga nagkahiusa ang municipal government sa paghatag og adjustment period sa dili pa hugot nga ipatuman ang pagdili sa paggamit og cellphone sa mga eskwelahan.
Sa iyang Facebook post, gipadayag ni Gica nga nakigtigom siya sa mga school heads ug district supervisors sa Districts 1 ug 2 aron hisgutan ang mga lokal nga polisiya sa edukasyon ug bag-ong mga programa alang sa mga estudyante ug ilang mga pamilya.
Matod niya, gipaambit usab sa mga opisyal ang ilang mga sugyot ug obserbasyon human sa unang pipila ka adlaw sa pagpatuman sa maong polisiya.
Sumala ni Gica, nagkahiusa ang grupo nga kinahanglan una hatagan og panahon ang mga ginikanan ug mga estudyante aron masabtan ug maanad sa bag-ong mga polisiya sa dili pa kini hugot nga ipatuman.
“Nagkahiusa kaming tanan nga kinahanglan hatagan una og panahon ang mga ginikanan ug mga estudyante aron makasabot ug maanad sa mga kausaban,” matod ni Gica sa iyang Facebook post.
Ubos sa maong kasabutan, ang tanang cellphone nga maimbargo sulod sa bulan sa Hulyo ibalik apan ihatag lamang ngadto sa ginikanan o legal guardian sa estudyante didto sa opisina sa principal.
Matod sa mayor, pinaagi niini adunay higayon ang principal nga personal nga makapasabot sa polisiya ngadto sa mga ginikanan.
Sugod sa Agusto, ang mga cellphone nga maimbargo ibalik na sa katapusan sa school year.
Gipahibawo usab sa mayor nga ilang giplanohan ang paghatag og two-way radios sa tanang school heads aron mas dali silang maka-coordinate sa mga emergency responders.
Niingon usab siya nga nagplano ang municipal government sa pagpalit og lima hangtod walo ka school buses nga maghatag og libreng transportasyon alang sa mga estudyante ug school personnel.
Gipahibawo usab ni Gica ang paglusad sa Saturday tutorial sessions sugod sa Hulyo. Matod niya, matag sesyon molungtad og usa ka oras ug modawat og dili molapas sa 10 ka estudyante aron mas matutokan ang matag usa.
Matod ni Gica, nagplano usab ang lungsod sa pagpahigayon og boluntaryong Sunday Fellowship nga magpunting sa pagbasa sa Bibliya ug values formation alang sa mga estudyante. / SunStar Cebu