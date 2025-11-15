Dumanjug nag-una sa listahan sa Sugbo, ‘budget insertions’ nga P100B

Kon tuohan ang mga pasangil ni kanhi Ako Bicol Partylist Representative Elizaldy Co, ang Sugbo maoy usa sa mga probinsya nga nakadawat og pinakadaghang gahin gikan sa P100-billion “secret insertions” sa budget sa 2025.
Ang probinsya gibuboan og dagko ug mahalon nga mga network sa kalsada, mga tourism corridors, ug mga koneksyon sa barangay nga mokabat sa P7.58 billion, nga hilom nga gisukip sa General Appropriation Act sa 2025.
Ang Sugbo, dili ang pinakadako og gahin, apan ang probinsya maoy dunay pinakadasok ug pinakalapad nga geographic spread sa mga proyekto sa listahan ni Co.
Ang Lungsod sa Dumanjug sa habagatang Sugbo ang nigawas nga kinadak-ang nakadawat og P3.23 bilyunes sa 18 ka mga proyekto.
Gisundan kini sa Sibonga nga adunay P1.05 bilyon.
Dunay sa’y dako nga gahin alang sa major corridor, sama sa P750-milyunes nga bahin sa kalsada sa Santander–Barili–Toledo.
Ang substantial nga multimillion nga mga pundo nigawas usab sa Barili, Malabuyoc, Carcar City, Argao, Badian, ug Pinamungahan.
Ang mas gagmay apan daghang alokasyon nagkatag sa Carmen, Compostela, Medellin, San Remigio, Moalboal, Dalaguete, Samboan, Catmon, Bogo City, Oslob, ug Cebu City.
Ang mga proyekto nagkalainlain, gikan sa kasarangan nga P20 milyunes nga koneksyon sa barangay ngadto sa P150–P380 milyunes nga road packages.
Apil usab ang proyekto sa taytayan sa Talisay City ug usa ka tugpahanan sa Dalaguete.
Dunay labing menos lima ka konstruksyon sa kalsada nga nagkantidad og P310 milyunes nga na-bid na, diin ang mga kontraktor naglakip sa RCV Villamor Construction, Ascentia Construction Inc., DM Ventures Construction, ug QM Builders.
Apan ang kinadak-ang mga proyekto, nga mikabat og P7.27 bilyunes, kansang bidding status o DPWH listing dili pa ma-verify nga maoy kinadak-ang bahin sa giingong insertions sa Sugbo. / EHP