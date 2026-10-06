Dumot motibo sa pagpamusil, 1 patay

Patay ang usa ka lalaki samtang naangol ang iyang kauban human sila gipamusil sa usa ka suspek sa Barangay Canduman, Dakbayan sa Mandaue niadtong buntag sa Lunes, Oktubre 5, 2026.
Ang suspek nga taga Purok 2, Barangay Canduman, nadakpan ug nakuha gikan niya ang usa ka pistola nga maoy gigamit sa pagpamusil.
Namatay dihadiha ang unang biktima nga taga Barangay Pagsabungan ug naangol ang ikaduhang biktima.
Gikatahong adunay pagdumot ang suspek ngadto sa biktima base sa inisyal nga imbestigasyon sa Mandaue City Police Office (MCPO) Police Station 6.
Kasong murder ug serious physical injury ang reklamo isang-at batok sa suspek. / ABC