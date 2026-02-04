Dump truck nahulog sa pangpang, 9 patay

Hurot og kamatay ang siyam ka mga sakay sa usa ka dump truck nga gipanag-iya sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Bayawan human nahulog sa usa ka lawom nga pangpang niadtong alas 12:35 sa hapon, Miyerkules, Pebrero 4, 2026.
Ang trahedya nahitabo sa Sityo Mansintak, Barangay Kalamtukan, Bayawan City.
Walo sa mga biktima mga kawani sa City Agriculture Department, samtang usa kanila usa ka intern nga tinun-an sa kursong agriculture gikan sa Negros Oriental State University (Norsu).
MGA BIKTIMA
Ang mga nakabsan sa kinabuhi giila nga sila si Egmedio Arnaiz ang drayber, Warren Aseñas; intern/student, Diomedes Canoy, Kervin Andog, Larry Llamos , Ronel Cabasag , Jonathan Hamor, Jovanie Babor ug Jonaryl Caguisa.
Base sa imbestigasyon sa Bayawan City Police Station, naglugsong ang dump truck sa usa ka kurbadahon nga bahin sa dalan sa dihang giingong wa mopaak ang brake niini.
Gumikan sa kabug-at ug kakusog sa dagan, nalahos ang sakyanan ug naligid-ligid ngadto sa 50 metros nga gilawmon sa pangpang hangtod nga nitugpa kini sa sapa.
Tungod sa kakusog sa impact, ang mga sakay nangalagpot gikan sa truck, samtang ang uban kanila naligiran ug nadat-ugan sa bug-at nga sakyanan samtang nagligid kini paubos.
Sumala ni Police Captain Stephen Jaynard Polinar, information officer sa Negros Oriental Police Provincial Office (NOPPO), ang mga biktima gikan naghatod og lima ka baril nga krudo sa Barangay Mandu-ao.
Ang maong krudo nagsilbi nga suplay alang sa traktor nga gigamit sa agrikultura sa maong barangay.
Pauli na unta ang mga kawani sa dihang nahitabo ang aksidente nga niresulta sa ilang dungan nga kamatayon.
Kasamtangang nakig-alayon ang lokal nga kagamhanan sa pamilya sa mga biktima alang sa gikinahanglang tabang. / AYB