Dunay 6 ka POI sa dungan nga tulis sa 2 ka pawnshop, jewelry stores

Duna nay unom ka persons of interest (POI) ang Special Investigation Task Group (SITG) sa Cebu City Police Office (CCPO) bahin sa pagpanulis sa duha ka jewelry stores sa dalan Calderon, Barangay Ermita, dakbayan sa Sugbo niadtong Huwebes sa udto, Agusto 8, 2024.

Gibanabana nga moabot sa P15 milyunes nga balor sa mga alahas ang nasakiyo sa unom ngadto sa walo ka mga tulisan sa mapangahason nga dungan nga pag-atiki sa duha ka mga estabilisemento sa udtong tutok ug taliwala sa kadaghan sa tawo sa dapit.

MANHUNT

Si P/Lt. Col. Maria Theresa Macatangay, deputy city director for operation sa CCPO ug spokesperson sa SITG, wala mohatag og dugang detalye sa kalamboan sa ilang imbestigasyon tungod sa nagpadaon pa ang ilang imbestigasyon ug pagpaniid.

Giklaro ni Macatangay nga nagpadayon ang follow-up ug manhunt sa SITG nga naglangkob sa tanang police stations sa dakbayan ug mga special unit sa PNP sama sa Criminal Investigation and Detection Group 7 uban sa intelligence unit sa Police Regional Office.

"So far we have obtained very good leads but right now I'd like to refrain from revealing any details for it because there are really valuable informations that we are holding right now that could lead us to identify some of the persons involved in that particular incident," matod ni Macatangay.

Dugang ni Macatangay nga ang maong mga tulisan sagol kini diin pipila kanila dili taga Sugbo ug nalambigit na sa naglainlaing matang sa krimen base sa ilang nakuha nga impormasyon gikan sa ilang mga counterpart.

Nagpadayon ang SITG sa pag-validate sa maong mga personalidad kung asa nagbase ang maong mga suspek.

Usa pa lang ka motorsiklo ang nakuha sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo nga maoy gigamit sa krimen, apan base sa ilang nakuha sa CCTV nga gawas sa tulo ka motorsiklo, dunay usa ka sakyanan ang gibalhinan sa mga tulisan.

Nasubay na usab ni nila kung asa nipaingon ug asa nihunong apan nagpadayon pa ang ilang proseso kung asa gyud nagpundo ang mga suspek.

Sa pangutana kung makapasaka na ba sila og kaso karong semanaha, matod ni Macatangay, nga dili pa tungod kay ila pang gipalig-on ang ilang ebidensya aron pagsiguro nga ang ilang ikiha siguro nga mao gyud ang naghimo sa krimen.

Apan kung makompleto na nila ang tanang ebidensya ug mokonsulta usab sila sa prosecutors office kung sakto ba ang ilang mga dokumento alang sa pagpasaka og kaso diha pa nila kini buhaton.

"We are just trying to ensure that the evidence that we have will really be tight and can stand the case on court," dugang ni Macatangay.

GI-MONITOR

Hugot ang ilang monitoring sa mga exit points sa isla sa Sugbo nga dili maka gawas ang mga suspetsado sa pakig alayon sa ilang counterpart ug sa intelligence community.

Gitug-an ni Macatangay nga sa ilang monitoring naa pa sa Sugbo ang mga tulisan nga maoy ilang gibantayan pag-ayo.

Dako og matabang sa nagpadayon nga imbestigasyon ang gitanyag nga reward money nga usa ka gatus ka libu ka pesos ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sanglit kadtong nasayod kung kinsa ang mga suspek mopahibawo kini sa kapulisan.

Gipasalig ni Macatangay nga kung dunay mopahibawo kanila labot sa mga tulisan andam ang PNP nga mohatag og siguridad niini.

Wala na mokomento ang CCPO labot sa gihatag nga ultimatum ni Garcia kanila sanglit ang ilang gitutokan sa pagkakaron mao ang pag gukod sa mga tulisan nga ilang gihulagway nga naa pa sa Sugbo.

P200K GANTI

Samtang, gidoble ni Garcia ang ganti sa pagtudlo o pagtultol sa gitagoan sa mga tulisan nga dungan ning-ataki sa duha ka jewelry stores sa Barangay Ermita niadtong Huwebes, Agusto 8, 2024.

Unang gitanyag sa City Government nga mohatag o P100K nga ganti sa makatabang sa pagsikip sa mga tulisan, apan sa press conference sa Lunes, Agusto 12, sa Cebu City Hall, si Garcia nga ilang gidoble ang ganti ngado sa P200K alang sa dinaliang pagkasulbad sa kaso. / AYB