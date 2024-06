Dunay mga pagpamatay sa Pogo nga wa nasulbad

Adunay giingong wala ma-report nga pagpamatay sa gi-raid nga ilegal nga Philippine Offshore Gaming Operators (Pogo) hubs sa Bamban, Tarlac ug Porac, Pampanga, matod ni Philippine National Police (PNP) Chief General Rommel Marbil sa Lunes, Hunyo 24, 2024.

Sa usa ka press conference sa Camp Crame, si Marbil niingon nga usa sa mga butang nga gikonsiderar alang sa pagrelibo sa tibuok Bamban, Tarlac Municipal Police Station, ingon man ang hepe sa kapulisan sa Porac, Pampanga, ug sa Pampanga provincial police director, mao ang mga giingong “ unfounded bodies” sa mga langyaw sa “scam farms.”

“Bakit natin ni-relieve ‘yung provincial director doon and chief of police kasi may mga killings doon na hindi naimbestigahan mabuti. Hindi kasi siya normal eh. Sa ibang bagay bakit may mga foreigners na may namamatay na doon and dapat from thereon dapat inimbestigahan nila...Dapat inaalam nila,” siya niingon.

Apan giklaro ni Marbil nga wa nila gikonsiderar nga “protektor” sa Pogos ang mga na-relieve nga police officials.

“I guess, ang hinahabol natin inefficiency sa mga pulis natin bakit hindi naiimbestigahan at hindi narereport doon sa headquarters ‘yung mga ganitong pangyayari,” dugang niya.

Matod ni Marbil nga ila usab nga gitan-aw ang posibleng tulubagon ni Central Luzon Regional Police Director Brigadier General Jose Hidalgo Jr.

Si Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) Director Major General Leo Francisco niingon nga nakakita na sila og kalambigitan sa gironda nga Pogos sa Bamban ug Porac ug ila pa kining gisusi aron mapasakaan og tukmang kaso ang mga nagpaluyo niini. / TPM sa SunStar Philippines