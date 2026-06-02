Dungog nga Cebu’s Finest sharpshooter, ibalik sa CCPO

Gibuksan sa Cebu City Police Office (CCPO) ang Proficiency Firing Program niadtong Lunes, Hunyo 1, 2026, sa bag-ong gi-renovate nga firing range sulod sa Camp Sotero Cabahug sa Gorordo Avenue, Cebu City.
Ang maong kalihukan gitumong aron mapalambo ang kahanas sa mga polis sa paggamit sa ilang mga armas, maseguro ang ilang kaandam sa operasyon, ug mapataas ang ilang kapasidad sa pag-atubang sa mga sitwasyong may kalabutan sa kaluwasan ug seguridad sa publiko.
Gitambungan ang pagbukas sa programa sa mga opisyal sa kapulisan sa dakbayan nga gipangulohan ni Police Colonel George Ylanan, hepe sa CCPO. Nitambong sab ang mga representante sa Cebu City Peace and Order Council, lakip si City Councilor Paul Labra ug Arnel Tancinco, Chief of Staff sa konseho.
Ang ilang presensya nagpakita sa suporta sa padayong pagbansay sa mga police personnel aron magpabiling andam ug may katakos sa pagtuman sa ilang katungdanan.
Atol sa programa, gipahinumdoman ang mga partisipante nga ang firearms proficiency usa ka importante nga aspeto sa serbisyo sa kapulisan tungod kay kini direktang makatampo sa luwas ug epektibong pagpatuman sa balaod.
Gipasabot sab ni Ylanan ang kamahinungdanon sa Proficiency Firing Program sa pagpalambo sa disiplina, katukma sa pagpabuto, maayong paghukom, ug responsableng paggamit sa armas, mga kalidad nga gikinahanglan sa matag police officer sa pagpanalipod sa katawhan.
Human sa ceremonial opening, gihatagan og iskedyul ang mga personnel sa CCPO alang sa ilang firing exercises ubos sa hugot nga pagdumala sa mga range officers ug safety personnel.
Wala hinuon mopadayag si Ylanan kon adunay silot alang sa mga polis nga dili makapasar sa maong programa. Apan iyang gimanduan ang tanang sakop sa CCPO nga moapil ug mopailawom sa Proficiency Firing Program isip kabahin sa paningkamot nga mabalik ang reputasyon sa kapulisan sa siyudad isip “Cebu’s Finest.”/ AYB